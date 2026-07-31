O Chega anunciou esta sexta-feira que vai apresentar uma iniciativa na Assembleia da República para propor a suspensão temporária da aplicação do Acordo de Schengen e o restabelecimento imediato do controlo nas fronteiras terrestres com Espanha, na sequência da entrada de dezenas de milhares de migrantes irregulares em Ceuta.
Em comunicado, o partido justifica a medida com a necessidade de reforçar a segurança nacional perante a atual pressão migratória na fronteira sul da União Europeia.
"Portugal tem de voltar a controlar quem entra no seu território. A segurança dos portugueses está em primeiro lugar", refere o Chega.
Segundo o partido, o presidente do Chega, André Ventura, manteve durante a manhã contactos com vários líderes europeus dos grupos políticos Patriots e Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) para discutir a situação migratória.
De acordo com o comunicado, alguns desses responsáveis políticos estarão também a ponderar solicitar aos respetivos governos medidas semelhantes nas fronteiras com Espanha, face ao aumento da pressão migratória registada em Ceuta.
A posição do Chega surge depois de as autoridades espanholas terem confirmado a entrada de cerca de 49 mil migrantes em Ceuta nas últimas 24 horas, naquela que é considerada uma das maiores vagas migratórias de sempre na cidade autónoma espanhola.
André Ventura deverá prestar declarações ainda esta sexta-feira, na sede nacional do partido, onde deverá detalhar a proposta e comentar a evolução da crise migratória.
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