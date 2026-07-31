O Chega anunciou esta sexta-feira que vai apresentar uma iniciativa na Assembleia da República para propor a suspensão temporária da aplicação do Acordo de Schengen e o restabelecimento imediato do controlo nas fronteiras terrestres com Espanha, na sequência da entrada de dezenas de milhares de migrantes irregulares em Ceuta.

Em comunicado, o partido justifica a medida com a necessidade de reforçar a segurança nacional perante a atual pressão migratória na fronteira sul da União Europeia.

"Portugal tem de voltar a controlar quem entra no seu território. A segurança dos portugueses está em primeiro lugar", refere o Chega.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

Segundo o partido, o presidente do Chega, André Ventura, manteve durante a manhã contactos com vários líderes europeus dos grupos políticos Patriots e Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) para discutir a situação migratória.

De acordo com o comunicado, alguns desses responsáveis políticos estarão também a ponderar solicitar aos respetivos governos medidas semelhantes nas fronteiras com Espanha, face ao aumento da pressão migratória registada em Ceuta.

A posição do Chega surge depois de as autoridades espanholas terem confirmado a entrada de cerca de 49 mil migrantes em Ceuta nas últimas 24 horas, naquela que é considerada uma das maiores vagas migratórias de sempre na cidade autónoma espanhola.

André Ventura deverá prestar declarações ainda esta sexta-feira, na sede nacional do partido, onde deverá detalhar a proposta e comentar a evolução da crise migratória.