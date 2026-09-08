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Luís Montenegro aproveitou o debate da moção de censura apresentada pelo Chega para anunciar uma nova descida do IRS e um suplemento extraordinário para pensionistas. O primeiro-ministro revelou que o Governo vai propor uma redução do IRS até ao sexto escalão, com um custo estimado de 400 milhões de euros, e atribuir em dezembro um suplemento extraordinário aos pensionistas com pensões até 1611,13 euros, também no valor de 400 milhões.

Segundo Montenegro, as duas medidas deverão beneficiar cerca de dois milhões de agregados familiares e dois milhões de pensionistas, respetivamente. A redução do IRS deverá ser aprovada na próxima reunião do Conselho de Ministros, de acordo com o anúncio feito no Parlamento.

O primeiro-ministro afirmou que o Governo da AD é “dos que mais descem os impostos na Europa” e prometeu “continuar a privilegiar o aumento dos rendimentos”, através de aumentos salariais e de redução da carga fiscal.

A intervenção serviu também para Montenegro atacar a iniciativa apresentada pelo Chega. O primeiro-ministro considerou que a moção de censura “não trouxe alternativas credíveis nem novo rumo de governação”, mas apenas “negativismo, maledicência e espuma política”.

Montenegro voltou a defender os resultados do Executivo e afirmou que “vivemos em realidades diferentes” relativamente ao retrato feito pelo Chega sobre o país. Entre os indicadores destacados estiveram a ausência de aumentos de impostos, o que classificou como o “maior crescimento de emprego na Europa”, investimentos na saúde e a escolha do novo aeroporto.

O chefe do Governo mencionou ainda o “grande desafio da digitalização dos exames” e destacou a atuação do Ministério da Administração Interna no policiamento, no controlo das fronteiras nos aeroportos e no combate aos incêndios.

“Enquanto alguns vivem de insinuações”, afirmou Montenegro, o Governo apresenta resultados. Numa alusão às polémicas que envolvem Luís Neves, acrescentou que “alguns andam atrelados a tanques de insinuações”, frase que provocou aplausos da bancada do PSD.

Sobre os combustíveis, outro dos temas de pressão sobre o Executivo, Montenegro afirmou que, “ao contrário do que dizem os mais distraídos ou intelectualmente desonestos”, o Estado não está a ganhar dinheiro com o aumento dos preços.

No final da intervenção, Montenegro prometeu “Portugal mais feliz e mais português”, descrevendo o país que pretende construir como “mais renovado, mais moderno e sempre equilibrado, mais livre, mas sempre responsável, mais atrativo e acolhedor, mas sempre com cultura e identidade”.

Ventura acusa PS de estar “capturado” por Luís Neves

Antes da resposta do primeiro-ministro, André Ventura tinha aberto o debate com um ataque direto ao ministro da Administração Interna, Luís Neves. O líder do Chega chamou-lhe o “novo xerife da República” e afirmou que “o que nos trouxe aqui foi uma degradação sem precedentes das instituições democráticas”.

Ventura dirigiu parte significativa da intervenção ao PS, que decidiu abster-se na votação da moção e cuja posição contribui para o previsível chumbo da iniciativa. “Os portugueses têm a certeza de que o PS está capturado por Luís Neves”, afirmou o líder do Chega, perante os aplausos da bancada.

O líder do Chega voltou depois às polémicas relacionadas com Luís Neves, nomeadamente ao período em que dirigiu a Polícia Judiciária. Ventura questionou por que razão aquela polícia “foi a correr” recuperar um atrelado que tinha sido entregue à empresa Construbarcelos.

Ventura destacou ainda que, segundo a acusação política do Chega, a empresa não tem contratos públicos com outras entidades. O caso foi apresentado pelo líder do partido como mais um elemento para questionar a atuação de Luís Neves enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária e, atualmente, enquanto ministro.

O líder do Chega falou também de “um conluio inadmissível” envolvendo Luís Neves e a ministra da Justiça, Rita Júdice, antes de questionar diretamente o ministro da Administração Interna: “Como é que tem a falta de vergonha para ainda aí estar sentado?”

A frase foi recebida com aplausos de pé pela bancada do Chega, enquanto Luís Montenegro permaneceu sentado e sem reação visível às acusações.

Difícil a intenção do Chega

O Governo de Luís Montenegro enfrenta esta terça-feira uma nova frente de pressão política, com o Chega a levar ao Parlamento uma moção de censura contra o Executivo. A iniciativa, centrada sobretudo na permanência de Luís Neves como ministro da Administração Interna, deverá ser rejeitada, uma vez que o PS decidiu abster-se e apenas o Chega deverá votar a favor.

Para ser aprovada, uma moção de censura precisa de reunir uma maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, ou seja, pelo menos 116 dos 230 parlamentares. Com a atual distribuição de votos, a iniciativa do Chega não tem qualquer possibilidade de atingir esse número.

O debate começou às 15h00 e terá como ponto de partida a intervenção do Chega, seguindo-se a resposta do Governo. Depois intervêm as restantes bancadas, num debate que terá 171 minutos de duração, de acordo com o calendário definido pela Assembleia da República. A votação acontece no final.

A moção tem como título “Pelo fim de um Governo sem autoridade política, incapaz de assumir responsabilidades e de garantir confiança nas instituições” e foi apresentada pelo Chega na sequência das polémicas envolvendo o ministro da Administração Interna. André Ventura acusa o primeiro-ministro de manter no Executivo um governante cuja permanência considera politicamente insustentável.

PS abstém-se e garante continuidade do Governo

A posição do PS é determinante para o desfecho. José Luís Carneiro anunciou que os socialistas vão abster-se, justificando a decisão com a necessidade de evitar uma crise política, sem deixar de responsabilizar o Governo pelos problemas do país.

Também PCP e BE vão abster-se. Do outro lado, PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal, Livre, PAN e JPP deverão votar contra. Assim, a moção ficará isolada com os votos favoráveis do partido que a apresentou.

A opção socialista permite ao PS manter uma posição de oposição ao Governo sem contribuir diretamente para a sua queda. Ao mesmo tempo, deixa o Chega com margem para tentar apresentar a abstenção como uma forma de manutenção do Executivo de Luís Montenegro.

O debate tem, por isso, uma dimensão que ultrapassa a votação. Formalmente, o Governo deverá sair do Parlamento sem qualquer consequência. Politicamente, o Chega procura prolongar o desgaste provocado pelo caso Luís Neves e colocar novamente o primeiro-ministro perante a decisão de manter ou afastar o ministro.

Luís Neves continua no centro da polémica

A moção surge depois de semanas de controvérsia em torno do ministro da Administração Interna, antigo diretor nacional da Polícia Judiciária. O caso envolve várias questões relacionadas com o período em que dirigiu a PJ e que estão na origem de diferentes processos e investigações.

Luís Neves esteve esta manhã no Parlamento para responder aos deputados e manteve a posição de que não pretende abandonar o cargo. O ministro afirmou que só deixará o Governo quando terminar o mandato ou se essa for a decisão do primeiro-ministro.

A manutenção do governante é precisamente o ponto central do ataque do Chega. O partido considera que Montenegro assumiu responsabilidade política ao manter Neves no Executivo e tenta transformar essa decisão numa censura ao próprio Governo.

Durante o debate, cada bancada deverá procurar enquadrar o caso Luís Neves numa leitura mais ampla sobre a atuação do Executivo, a autoridade do primeiro-ministro e a estabilidade política do país.

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