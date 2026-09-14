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A juíza do Tribunal Constitucional (TC) Maria Benedita Urbano considerou esta segunda-feira que “é muito difícil proibir um partido e dizer que é fascista”, numa referência ao processo relacionado com o Chega.

Durante o 29.º Encontro de Professores de Direito Público, que decorre em Macau, a magistrada explicou que, apesar de pessoalmente admitir a proibição de partidos de extremos, uma decisão desse tipo exige critérios jurídicos que permitam determinar se uma organização perfilha efetivamente a ideologia fascista.

Sobre o Chega, Maria Benedita Urbano afirmou que o Tribunal Constitucional ainda não tomou uma decisão sobre a matéria. A juíza criticou também o facto de o partido ter realizado um congresso depois de o TC ter rejeitado alterações aos seus estatutos.

A Constituição portuguesa determina que não são consentidas organizações que perfilhem a ideologia fascista, cabendo ao Tribunal Constitucional apreciar a sua existência e eventual extinção.

A magistrada aproveitou ainda a intervenção para alertar para o crescente escrutínio e pressão política sobre os tribunais constitucionais. Segundo Maria Benedita Urbano, estes órgãos são cada vez mais alvo de ataques por forças populistas e autoritárias.

A juíza afirmou igualmente que “nem sempre as decisões do Tribunal Constitucional são respeitadas”, defendendo a preservação da independência dos tribunais e do Estado de Direito democrático.