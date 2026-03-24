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O Chega decidiu expulsar o militante Ivo Ferreira Faria, de 27 anos, ex-candidato a uma junta de freguesia no concelho de Fafe nas últimas eleições autárquicas, após a sua detenção por suspeitas de crimes de pornografia de menores, abuso sexual de crianças agravado e devassa da vida privada.

A decisão, tomada na segunda-feira pelo Conselho de Jurisdição Nacional e divulgada no site do partido, determina também que o antigo militante apenas poderá voltar a inscrever-se ao fim de sete anos.

Ivo Faria foi candidato à União de Freguesias de Antime e Silvares S. Clemente, no distrito de Braga, nas autárquicas de outubro do ano passado.

A Polícia Judiciária indicou que a detenção ocorreu em flagrante delito e que as vítimas são a filha do suspeito e a companheira. Após ser presente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou em prisão preventiva e foi ainda sujeito à inibição de exercer responsabilidades parentais.

Segundo a PJ, foram encontrados centenas de ficheiros com conteúdo compatível com pornografia de menores em equipamentos informáticos apreendidos, alguns contendo imagens de crianças de tenra idade em atos sexuais explícitos. As autoridades indicam ainda que o suspeito partilhava este material através de plataformas digitais e que existem fortes indícios de abuso sexual da própria filha, bem como da partilha de registos íntimos da companheira sem consentimento.

Em conferência de imprensa, o líder do Chega confirmou a expulsão, sublinhando a rapidez da decisão e criticando o que considera ser uma disparidade de tratamento por parte da imprensa em casos semelhantes envolvendo outros partidos.