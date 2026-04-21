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O protesto foi apresentado pelo Chega como uma ação “contra a vinda do Presidente do Brasil, Lula da Silva, e contra a corrupção”.

O partido defende que “este é o momento para defender Portugal”, acrescentando que “os corruptos não devem ser recebidos com honras de Estado, mas sim criticados”. Na mesma linha, considera que nem o Presidente da República nem o primeiro-ministro têm coragem para assumir essa posição.

Nas redes sociais, o Chega divulgou uma fotografia onde Luiz Inácio Lula da Silva surge associado ao antigo primeiro-ministro português José Sócrates, acompanhada da frase “lugar de ladrão é na prisão”.

O Presidente brasileiro chega na manhã desta terça-feira, dia 21 de abril, no final da viagens europeias que incluíram passagens por Espanha e Alemanha.

Da agenda oficial consta um encontro de trabalho com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, seguido de uma reunião com o homólogo português, António José Seguro.

A contestação do Chega à presença de Lula da Silva não é inédita. Há quase três anos, durante a visita do Presidente brasileiro, deputados do partido protestaram no Parlamento durante o discurso nas comemorações do 25 de Abril, tendo-se registado também uma manifestação junto à Assembleia da República.

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