Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Chega vai avançar com uma comissão parlamentar de inquérito aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária (PJ). O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo presidente do partido, André Ventura, que garantiu que o pedido será apresentado no início da próxima sessão legislativa, em setembro.

O líder do Chega afirmou que deu indicações à direção parlamentar para avançar com uma comissão de inquérito potestativa, uma vez que o partido tem deputados suficientes para impor a sua criação. Para constituir este tipo de comissão são necessários 46 deputados, sendo que o Chega conta atualmente com 60 eleitos.

André Ventura sublinhou que a iniciativa não é dirigida contra a Polícia Judiciária, mas pretende analisar os mandatos de Luís Neves enquanto diretor nacional da instituição, cargo que ocupou entre 2018 e 2026.

A decisão surge após a polémica envolvendo o atual ministro da Administração Interna, relacionada com obras realizadas numa propriedade sua em Odemira pela empresa Construbarcelos. A empresa tinha anteriormente realizado trabalhos para a PJ durante o período em que Luís Neves liderava a instituição.

O caso ganhou ainda maior dimensão depois de ter sido divulgado que um atrelado apreendido num processo relacionado com tráfico de droga acabou por ser encontrado nas instalações da mesma empresa.

Apesar das críticas ao Governo, André Ventura afastou, para já, a apresentação de uma moção de censura ao executivo liderado por Luís Montenegro. O presidente do Chega justificou a decisão com a necessidade de evitar, neste momento, um cenário de crise política.

O partido pretende agora centrar a ação parlamentar no esclarecimento das circunstâncias relacionadas com a liderança da PJ e com as decisões tomadas durante os mandatos de Luís Neves. O inquérito deverá arrancar depois do regresso dos trabalhos parlamentares em setembro.

___