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Num cenário em que os jovens estão cada vez mais expostos a riscos no ambiente digital, a Linha Internet Segura (LIS) disponibiliza agora um chatbot no site da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). A ferramenta, desenvolvida com recurso ao Azure OpenAI da Microsoft, surge como um primeiro ponto de contacto seguro, confidencial e acessível para vítimas de violência e cibercrime, bem como para familiares e cidadãos que procurem orientação.

De acordo com o Global Online Safety Survey da Microsoft, que reúne mais de 130 mil entrevistas em 37 países ao longo de uma década, os riscos digitais continuam a crescer. Entre os problemas mais reportados estão o "discurso de ódio (35%), fraudes (29%) e ciberbullying (23%)". Ainda assim, há sinais positivos: "72% dos adolescentes procuraram ajuda depois de enfrentarem alguma situação arriscada, e o número de relatos aumentou pelo segundo ano consecutivo".

Em Portugal, os dados seguem a mesma tendência. Em 2025, a Linha Internet Segura "recebeu 949 casos de cibercrime e violência", um aumento de 39% face ao ano anterior. Burlas e extorsão lideram a lista de ocorrências, refletindo a "necessidade de novas ferramentas de apoio que consigam responder com rapidez, fiabilidade e segurança às necessidades de quem procura ajuda".

É neste contexto que surge o chatbot da LIS, integrado no Centro Internet Segura (CIS), um consórcio que reúne várias entidades, incluindo a Microsoft Portugal, o Centro Nacional de Cibersegurança, a EduQA I.P., a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o IPDJ e a própria APAV. A ferramenta foi concebida para oferecer "apoio imediato, informação fiável e orientações práticas a vítimas de crime e violência" funcionando como complemento ao atendimento humano.

Baseado em tecnologia Azure OpenAI, o sistema assegura elevados níveis de segurança e privacidade. Segundo Pedro Soares, responsável de segurança na Microsoft Portugal, “o Azure OpenAI corre tipicamente num tenant da Azure e permite que apenas a APAV tenha acesso à informação. Mais ninguém, nem outros utilizadores, nem a própria Microsoft, têm acesso. A ligação é totalmente controlada pela APAV, desde a encriptação às chaves usadas, garantindo privacidade, segurança, anonimato e, ainda, a residência dos dados na União Europeia”.

O chatbot destina-se, sobretudo, a utilizadores que ainda não se sentem preparados para um contacto direto com técnicos especializados. As respostas são construídas com base em conteúdos previamente validados pela APAV, "garantindo rigor e sensibilidade no apoio à vítima".

Na parte da experiência digital entra a Visual Thinking  que foi responsável pelo desenvolvimento da experiência digital e pela implementação dos fluxos conversacionais. Durante a fase piloto, realizada numa escola em Vila Nova de Gaia, a ferramenta demonstrou impacto imediato, ajudando jovens utilizadores a ultrapassar receios relacionados com privacidade e anonimato.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que seja, as seguintes linhas de apoio podem ajudar

APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

tel. 116 006 (telefonema gratuito, das 08h00 às 2h00)

Guarda Nacional Republicana (GNR)

A Plataforma SMS Segurança foi desenvolvida para dar resposta quer a pessoas surdas ou portadoras de deficiência auditiva como para situações de urgência em que o tradicional canal de voz não seja o mais adequado:  tel. 961 010 200

Centro de Saúde ou Hospital da zona de Residência (Portal da Saúde)

SNS 24 (808 24 24 24), disponível todos os dias, 24 horas por dia

Número Nacional de Socorro (112)

Linha Nacional de Emergência Social (tel. 144, disponível todos os dias, 24 horas por dia)

Linha da Segurança Social (tel. 300 502 502)

Carolina Soares, gestora da Linha Internet Segura da APAV, sublinha que o chatbot permite "autonomizar, de certa forma, o trabalho das linhas de denúncia, tornando-o mais eficiente e permitindo-nos focar no que não pode substituir o apoio humano". A responsável destaca ainda que toda a informação foi disponibilizada pela APAV. "Fomos nós que a produzimos, tendo sido retirada e adaptada de trabalho diários que temos vindo a desenvolver no âmbito de muitos projetos e no nosso dia a dia", afirma em comunicado.

Disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, e com suporte multilingue, o chatbot pretende adaptar-se ao ritmo de cada utilizador, facilitando o primeiro passo para a procura de ajuda. A ferramenta não substitui o acompanhamento especializado, mas procura reduzir barreiras iniciais e aumentar a confiança de quem precisa de apoio.

A nível europeu, esta solução enquadra-se numa estratégia mais ampla de promoção de ambientes digitais seguros e de desenvolvimento de serviços inovadores na área da proteção online.

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