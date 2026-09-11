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Há um ano, Charlie Kirk estava a falar para uma multidão de milhares de pessoas na Universidade de Utah Valley, em Orem, no estado do Utah, quando um tiro o atingiu no pescoço. O ativista conservador, de 31 anos, morreu no local, durante um evento ao ar livre organizado pela Turning Point USA, organização juvenil conservadora que tinha cofundado.

Um ano depois, o nome de Charlie Kirk voltou a ser evocado nos palcos políticos norte-americanos. Na quarta-feira, durante a convenção dos republicanos para as eleições intercalares, em Dallas, houve cânticos de “Charlie, Charlie” depois de Donald Trump recordar que passava um ano desde o ataque. O presidente norte-americano destacou o impacto da morte de Kirk e dirigiu-se também à viúva, Erika Kirk, que assistia à convenção.

Desde a morte do marido, Erika Kirk assumiu a liderança da Turning Point USA, tornando-se presidente do conselho de administração e diretora executiva da organização. A estrutura que Kirk ajudou a criar continuou a crescer no último ano e mantém uma presença significativa entre jovens conservadores nos Estados Unidos.

A homenagem a Kirk não ficou limitada ao universo político. A 22 de fevereiro, data em que faria 32 anos, Donald Trump atribuiu-lhe, a título póstumo, a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta distinção civil dos Estados Unidos.

Mas, enquanto a sua figura continua a ser evocada politicamente, o processo judicial sobre a sua morte ainda está em curso.

Tyler Robinson, de 23 anos, é acusado de ter disparado o tiro que matou Charlie Kirk a partir do telhado de um edifício, a cerca de 125 metros do local onde o ativista discursava. O jovem entregou-se às autoridades no dia seguinte ao ataque e foi acusado de homicídio agravado, uma acusação que pode levar à pena de morte, entre outros crimes.

Robinson declarou-se inocente das acusações. Ainda não foi marcada uma data para o julgamento e os procuradores mantêm a intenção de pedir a pena de morte caso seja condenado.

Um ano depois, a morte de Charlie Kirk continua, assim, a desenrolar-se em duas frentes: na esfera política, onde o seu nome permanece associado ao movimento conservador que ajudou a construir, e nos tribunais, onde ainda falta determinar a responsabilidade criminal pelo disparo que, há um ano, pôs fim à sua vida.

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