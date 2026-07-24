CGTP exige aumento do salário mínimo para 1.050 euros

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“A realidade dura que os trabalhadores hoje enfrentam exige medidas já, mais do que discutir a revisão do salário mínimo nacional em 2027, cujo valor previsto a CGTP-IN nunca subscreveu e sempre considerou insuficiente, importa recolocar a discussão onde ela verdadeiramente deve estar, no tempo presente”, disse a central sindicam num comunicado.

De acordo com o Observador, que recorre à Lusa, a CGTP quer também que todos os salários que não foram atualizados este ano sejam aumentados em pelo menos 15% e que o aumento não seja inferior a 150 euros.

A central sindical garante que o salário mínimo nacional “continua a ser o motor da evolução salarial em Portugal”, justificando com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que, no primeiro trimestre do ano, indicaram que o salário base bruto mediano estava apenas 80 euros acima do salário mínimo. “Ou seja, 50% dos trabalhadores têm um salário base bruto inferior a 1.000 euros”, disse a CGTP.

A exigência surge depois de a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, ter afirmado na terça-feira que “não abre nem fecha a porta” a uma revisão em alta do salário mínimo previsto para 2027.

Durante a apresentação do relatório do emprego e formação, o secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, afirmou que se deveria “ estar a negociar em alta o salário mínimo de 2027”. Questionado depois pelos jornalistas, o responsável garantiu que “o Governo tudo fará para que haja acordo entre os parceiros [sociais] no sentido da revisão em alta do salário mínimo” .