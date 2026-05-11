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O apelo foi feito pelo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, no momento da entrega do pré-aviso de greve, em que reiterou a necessidade de envolver diferentes setores laborais na paralisação. “Apelamos a todos os que participaram neste processo de contestação ao pacote laboral para se juntarem a esta luta”, afirmou.

A CGTP justifica a convocação da greve com a necessidade de travar alterações que, na sua perspetiva, podem ter impacto nas condições de trabalho, incluindo matérias como outsourcing, banco de horas e legislação sobre greve. O sindicato considera que não houve alterações significativas na proposta governamental nestes domínios.

Tiago Oliveira defendeu ainda que a ação sindical pretende antecipar a discussão política sobre o diploma, que deverá ser submetido ao Parlamento, sublinhando que a greve visa influenciar a decisão antes da aprovação final.

O dirigente sindical respondeu também às declarações da UGT, que classificou a greve como prematura, mantendo a posição de que a mobilização é necessária nesta fase do processo legislativo.

A CGTP reforçou igualmente críticas à ministra do Trabalho, que acusa de não refletir a realidade dos locais de trabalho, e apelou ao Governo para adotar medidas que enfrentem problemas como a precariedade e os baixos salários.

A central sindical recorda ainda a greve geral realizada em dezembro, que teve participação conjunta de várias estruturas sindicais, e considera que a paralisação de 3 de junho dará continuidade ao processo de contestação em curso.

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