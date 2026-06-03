Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações aos jornalistas, Tiago Oliveira afirmou que o Governo "tem de ouvir a realidade dos trabalhadores" e defendeu que foi precisamente essa realidade que levou milhares de pessoas a saírem à rua.

"É a realidade dos baixos salários, da precariedade crescente e dos horários de trabalho cada vez mais desregulados. É a realidade de quem procura construir uma vida com perspetivas de futuro e vê essa possibilidade ser-lhe constantemente negada", afirmou.

O secretário-geral da CGTP considerou ainda que o pacote laboral proposto pelo Governo "acentua tudo o que é negativo na vida dos trabalhadores" e foi um dos principais motivos que motivaram a mobilização.

Tiago Oliveira sustentou também que as declarações do primeiro-ministro representaram uma "preparação do terreno" para o dia de hoje. Segundo o dirigente sindical, o chefe do Governo deveria estar preocupado com o facto de já terem ocorrido duas greves gerais durante a atual legislatura.

"Essa é que devia ser a preocupação", concluiu.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.