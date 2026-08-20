Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cerca de 1200 pessoas provenientes de países da África subsaariana foram encaminhadas para um complexo militar em Loma Margarita, enquanto os migrantes norte-africanos foram levados para uma instalação em Loma Colmenar, perto da fronteira de El Tarajal. A ministra da Inclusão, Segurança Social e Migrações, Elma Saiz, afirmou que serão disponibilizados “muito em breve” novos espaços para acolher os restantes migrantes, de acordo com o Expresso.

A operação ocorre depois de cerca de 3500 pessoas terem acampado na praia na sequência da entrada em massa em Ceuta, nos dias 30 e 31 de julho. Para os que permanecem na cidade, aguarda-se agora uma decisão das autoridades espanholas sobre o seu destino.

Segundo o El País, cerca de sete mil das pessoas que entraram em Ceuta permaneceram no território espanhol, muitas delas menores. A legislação espanhola e europeia impede a deportação de menores sem garantir que existem condições para os receber do outro lado da fronteira.

Na segunda-feira, um grupo de migrantes protestou na praia contra as condições em que se encontrava. Com bandeiras espanholas e cartazes onde se lia “não queremos voltar para Marrocos” e “também somos humanos”, pediram uma solução para os seus casos.

A crise migratória tem também pressionado os serviços de saúde de Ceuta. Segundo o texto, os hospitais e profissionais de saúde estão “no limite”, atendendo diariamente mais 200 pessoas do que o habitual. Foram registados mais de 200 casos de gastroenterite aguda, 20 de sarna, 21 de impetigo e quatro de tuberculose, números que não incluem os casos nos acampamentos improvisados nas praias.

O Ministério da Saúde afirmou que todos os doentes estão a receber o tratamento recomendado pelas autoridades depois da confirmação dos diagnósticos. A Sociedade Espanhola de Epidemiologia alertou, por outro lado, que responsabilizar os migrantes pelos problemas de saúde pública é medicamente errado e perigoso.

A situação está também a gerar tensão política em Espanha. O Partido Popular tem pressionado para que as pessoas que permaneceram em Ceuta sejam rapidamente repatriadas, defendendo que ninguém deve ficar, “nem adultos nem menores”.

O Governo espanhol rejeita esta posição quando estão em causa menores. O ministro das Finanças, Arcadi España García, acusou o PP de ter como única proposta devolver todos os migrantes que atravessaram a fronteira, incluindo crianças, considerando que essa solução seria ilegal.

O caso tem ainda um precedente recente. A devolução de menores marroquinos em 2021, depois de cerca de 8000 pessoas terem entrado em Ceuta, levou à condenação da então delegada do Governo em Ceuta, Salvadora Mateos, e da antiga primeira vice-presidente do Governo da cidade autónoma, Mabel Deu, a nove anos de inibição para cargos públicos.

O PP pediu também a comparência da ministra da Igualdade, Ana Redondo, no Congresso para explicar os protocolos que estão a ser preparados na sequência de um alegado aumento das agressões sexuais e crimes contra a liberdade sexual em Ceuta.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.