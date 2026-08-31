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Em comunicação, a Secretaria de Educação, Cultura e Juventude do Governo autónomo de Ceuta determinou que as escolas infantis Nossa Senhora de África e Juan Carlos I não iniciarão a sua atividade letiva com alunos pelo menos até 28 de setembro.

No caso da Escola Infantil Nossa Senhora de África, estão a ser ultimados os preparativos para a abertura, incluindo a limpeza, a colocação de mobiliário e os últimos detalhes de funcionamento.

Por seu lado, a Escola Infantil Juan Carlos I continua à espera da conclusão dos últimos trâmites administrativos relacionados com a adjudicação do serviço.

A Secretaria está a trabalhar para que ambos os centros possam abrir as suas portas com todas as garantias de segurança, qualidade e normalidade, agradecendo às famílias a sua compreensão e colaboração, adianta.

Das dezenas de milhares de pessoas que entraram ilegalmente em Ceuta no final de julho, 5000 permanecem na cidade e 1200 são menores de idade, disse hoje o chefe do Executivo espanhol, Pedro Sánchez, que assegurou que previsivelmente a maioria será devolvida a Marrocos por não reunirem as condições para terem asilo.

Por outro lado, houve já mais de 100 deportações no último mês de pessoas que cometeram crimes, acrescentou.

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