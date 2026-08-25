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Segundo a RTP, que recorre à Lusa, o executivo liderado por Pedro Sánchez quer reforçar a proteção das fronteiras e das infra-estruturas ligadas à segurança, assim como estabelecer uma capacidade de acolhimento adequada para os migrantes, incluindo menores não acompanhados.

A assistência de emergência — que faz parte do Fundo de Asilo, Migração e Integração — prevê um mecanismo de “pré-financiamento” de até 80% dos fundos solicitados. Assim, os Estados-Membros, não precisam de esperar para receber os valores pedidos e podem recorrer a fundos próprios, que serão depois reembolsados por Bruxelas.

Um porta-voz da Comissão Europeia garantiu que o pedido será analisado rapidamente para que haja uma decisão sobre o assunto. Apesar de ter garantido que o processo não se irá arrastar, o responsável não se comprometeu com uma data para a tomada de decisão.

Ainda antes deste pedido formal, a Comissão Europeia tem mantido um contacto estreito com Madrid nas últimas semanas.

Espanha beneficiou de um pedido de ajuda de emergência no ano passado, quando a União Europeia (UE) aprovou um apoio de 38 milhões de euros para a assistência humanitária em resposta à pressão migratória que as Ilhas Canárias enfrentavam.

Já em abril de 2024, a UE atribuiu uma ajuda de 20 milhões de euros apra reforçar a assistência humanitária às mais de 38.000 pessoas que chegaram às Canárias entre outubro de 2023 e março de 2024.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, convocou uma reunião do Conselho de Segurança Nacional esta terça-feira. O objetivo será analisar a situação em Ceuta depois de, no final de julho, mais de 72.000 migrantes terem entrado na cidade em menos de 24 horas. As autoridades espanholas estimam que cerca de 70.000 tenham regressado de forma voluntária a Marrocos na semana seguinte.

A entrada em massa provocou, pelo menos 82 mortes, e gerou o caos na pequena cidade espanhola que, de acordo com o governo espanhol, tinha 83.595 habitantes em 2025.

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