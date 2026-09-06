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Segundo o El País, Fernando Grande-Marlaska vai reunir-se em Ceuta com o delegado do Governo, Miguel Ángel Pérez, e com responsáveis da Polícia Nacional e da Guardia Civil, com o objetivo de "analisar a evolução da situação da cidade autónoma".

Depois destes encontros, o ministro da Administração Interna espanhol terá uma reunião com o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. A relação entre o Governo central e o executivo da cidade autónoma ficou marcada, nos últimos dias, por divergências relacionadas com os espaços destinados a acolher os migrantes que permanecem nas ruas.

A visita acontece numa altura de crescente tensão na cidade. Nas últimas horas, 21 migrantes de nacionalidade marroquina foram identificados pela Guardia Civil por alegadamente terem participado num ataque com pedras contra uma patrulha do Exército e agentes das forças de segurança.

O incidente ocorreu na noite de sábado, nas proximidades da praia do Trampolín, onde centenas de migrantes continuam instalados. Os migrantes estariam envolvidos em confrontos entre si antes de terem lançado pedras contra uma patrulha das Forças Armadas que se encontrava nas imediações.

A Guardia Civil interveio posteriormente e também foi alvo de apedrejamento. Os incidentes terminaram com a detenção de 21 pessoas, não tendo sido registados feridos. Após identificação, os envolvidos regressaram a Marrocos "de maneira voluntária".

Entretanto, cerca de 300 pessoas concentraram-se este domingo em Ceuta para pedir a expulsão dos migrantes. A manifestação teve início na praça dos Reyes, em frente à sede da Delegação do Governo, sob o lema "pedimos soluções e expulsão".

Os manifestantes, que empunhavam bandeiras de Espanha, de Ceuta e da União Europeia, pediram também a demissão do delegado do Governo. A marcha deverá percorrer a cidade até à fronteira com Marrocos. A concentração começou ao som do hino de Espanha e com cânticos como "Ceuta não se vende".

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