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De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento será em geral fraco do quadrante norte, soprando do quadrante leste no Algarve até ao início da tarde. A partir desse período, deverá tornar-se moderado, entre 20 e 35 km/h, na faixa costeira ocidental e por vezes forte, podendo atingir os 45 km/h, de leste/nordeste nas terras altas do Norte e Centro.

Está também prevista a formação de geada em alguns locais do interior Norte, bem como a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal no interior do Alentejo. As temperaturas mínimas deverão registar uma pequena subida no interior Norte e Centro e uma ligeira descida no litoral Norte.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, com vento fraco do quadrante norte, tornando-se moderado junto ao Cabo Raso a partir da tarde. Também aqui se prevê um acentuado arrefecimento noturno.

No Grande Porto, o cenário será semelhante, com céu pouco nublado ou limpo e vento fraco, a intensificar-se na faixa costeira durante a tarde. Está prevista uma pequena descida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, aumentando gradualmente para 3 a 3,5 metros a norte do Cabo Raso a partir da tarde, com a temperatura da água entre os 15ºC e os 16ºC. Na costa sul, as ondas serão de sueste, entre 1 e 1,5 metros, com a temperatura da água a variar entre os 16ºC e os 17ºC.

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