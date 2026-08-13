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De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu estará pouco nublado ou limpo, embora se registem períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até ao meio da manhã. Em alguns locais a norte do Cabo Raso, essa nebulosidade poderá persistir.

O vento será, em geral, fraco do quadrante norte, passando a soprar de oeste/noroeste, fraco a moderado, com velocidades até 30 km/h, a partir da tarde. Na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro e nas serras do litoral Centro, poderá ser por vezes forte, com rajadas até 40 km/h.

A manhã poderá ficar marcada pela formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais, sobretudo no litoral oeste. No Algarve, está prevista uma pequena subida da temperatura.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã e para o final do dia, sobretudo junto ao Cabo Raso.

O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, de norte/noroeste, podendo soprar por vezes forte, até 40 km/h, junto ao Cabo Raso, especialmente durante a tarde.

No Grande Porto, o céu estará muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado durante a tarde. Ainda assim, a nebulosidade poderá persistir junto à faixa costeira ao longo do dia.

O vento será fraco, passando a fraco a moderado, até 25 km/h, de noroeste durante a tarde. Existe também possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.

Na costa ocidental, as ondas serão de noroeste, com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a sul do Cabo de Sines. A temperatura da água do mar varia entre 18ºC e 21ºC

Na costa sul, as ondas serão inferiores a 1 metro e a temperatura da água do mar estará entre os 19ºC e os 20ºC.

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