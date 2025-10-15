Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, prevê-se ainda a formação de neblina ou nevoeiro no litoral Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, o cenário será semelhante, com céu pouco nublado e aumento da nebulosidade a partir do final da manhã. O vento soprará fraco do quadrante norte e poderá formar-se neblina ou nevoeiro junto ao Cabo Raso. Espera-se uma pequena subida da temperatura mínima.

Na Grande Porto, o céu também se manterá geralmente pouco nublado, com aumento de nebulosidade no final da manhã. O vento será fraco e há possibilidade de neblina ou nevoeiro, especialmente na faixa costeira.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste com 1 a 1,5 metros, e a temperatura da água do mar deverá variar entre 16 e 18°C. Na costa sul, as ondas não deverão ultrapassar 1 metro, com a temperatura da água entre 19 e 21°C.

