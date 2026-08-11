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O céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo esta terça-feira, 11 de agosto, embora com períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do cabo Raso até meio da manhã e a partir do final da tarde. Essa nebulosidade poderá persistir em alguns locais da faixa costeira.
O vento será, em geral, fraco do quadrante norte, tornando-se fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante oeste a partir da tarde.
O IPMA prevê ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, sobretudo no litoral Norte e Centro.
As temperaturas mínimas deverão subir ligeiramente nas regiões Norte e Centro, enquanto as máximas terão uma pequena subida no interior.
Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, embora possam ocorrer períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã, sobretudo junto ao cabo Raso. O vento soprará fraco a moderado, até 25 km/h, de norte/noroeste, tornando-se moderado, entre 25 e 35 km/h, a partir da tarde.
No Grande Porto, o céu estará pouco nublado ou limpo, mas deverá apresentar-se geralmente muito nublado até meio da manhã e a partir do final da tarde. A nebulosidade poderá persistir junto à faixa costeira. O vento será fraco, passando a moderado, entre 15 e 25 km/h, de noroeste durante a tarde. Está também prevista neblina matinal.
Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com cerca de um metro, com a temperatura da água do mar entre os 19ºC e os 21ºC. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste e inferiores a um metro, enquanto a temperatura da água do mar deverá variar entre os 19ºC e os 20ºC.
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