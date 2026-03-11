Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), existe possibilidade de chuva fraca no Minho até ao final da manhã. Durante a tarde, poderão ainda ocorrer aguaceiros fracos e dispersos em zonas de serra do interior Norte e Centro.

O vento deverá soprar em geral fraco do quadrante norte, tornando-se por vezes moderado, entre 20 e 35 km/h, nas terras altas — sobretudo das regiões Centro e Sul — e na faixa costeira ocidental, especialmente a partir da tarde.

Está também prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, sobretudo no interior. O arrefecimento noturno poderá favorecer a formação de gelo ou geada em zonas do interior, em especial nas regiões Norte e Centro. No Minho e Douro Litoral é esperada uma pequena subida da temperatura mínima.

Na Grande Lisboa, o céu deverá manter-se em geral pouco nublado, com aumento de nebulosidade no final do dia. O vento soprará fraco a moderado do quadrante norte, podendo atingir os 30 km/h, e prevê-se subida da temperatura máxima.

Já no Grande Porto, são esperados períodos de céu muito nublado, com possibilidade de chuva fraca até ao meio da manhã. O vento será fraco, tornando-se moderado de noroeste durante a tarde, entre 15 e 25 km/h, especialmente junto à faixa costeira, estando prevista uma pequena subida da temperatura.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas de noroeste deverão variar entre 2,5 e 3 metros, aumentando para 3 a 3,5 metros a norte do Cabo Raso. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre 13ºC e 14°C. Na costa sul, as ondas deverão ser inferiores a um metro, com a temperatura da água entre 14ºC e 15°C.

