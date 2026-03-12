Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá soprar em geral fraco do quadrante norte, rodando para oeste nas regiões Norte e Centro a partir da tarde. Na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro poderá soprar por vezes moderado, com rajadas até 30 km/h, sobretudo durante a tarde.

Está também previsto um acentuado arrefecimento durante a noite, bem como uma pequena subida da temperatura nas regiões Centro e Sul, em especial das mínimas.

Na região da Grande Lisboa, o céu deverá manter-se em geral pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante norte, existindo ainda possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal e uma ligeira subida da temperatura mínima.

Na região do Grande Porto, a previsão aponta para céu pouco nublado, com maior nebulosidade até ao final da manhã, vento fraco e possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 2,5 e 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros, com a temperatura da água entre 13ºC e 14ºC. Na costa sul, as ondas deverão ser inferiores a um metro e a temperatura da água do mar deverá situar-se entre 14ºC e 15ºC.

