Ao longo do dia, o céu poderá apresentar temporariamente períodos de maior nebulosidade a partir da tarde nas regiões Norte e Centro, sobretudo devido a nuvens altas, diz o IPMA.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante norte, podendo ser moderado a forte no litoral oeste a sul do Cabo Mondego e nas terras altas até ao início da manhã, com rajadas até 65 km/h. A partir da tarde, o vento rodará gradualmente para o quadrante leste, tornando-se em geral fraco.

Na Grande Lisboa, prevê-se céu pouco nublado e vento fraco a moderado de norte, com períodos de maior intensidade até ao início da manhã, especialmente junto à faixa costeira, diminuindo ao final do dia. A temperatura máxima deverá registar uma pequena subida.

Já na região do Grande Porto, o céu manter-se-á pouco nublado, embora com possibilidade de aumento temporário de nebulosidade por nuvens altas a partir da tarde. O vento será fraco a moderado de norte, tornando-se fraco e variável a partir da manhã, com uma ligeira descida da temperatura mínima.

No que respeita ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com 4 a 5 metros, podendo atingir 5 a 6 metros a sul do Cabo da Roca até ao início da manhã, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros. A temperatura da água do mar situar-se-á entre os 15ºC e os 16ºC. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros, tornando-se inferiores a 1 metro a partir da tarde, com a temperatura da água entre os 16ºC e os 18ºC.

