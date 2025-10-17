Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, o vento soprará em geral fraco, predominando do quadrante leste, tornando-se temporariamente moderado no Algarve, com rajadas que podem atingir os 40 km/h nas serras algarvias, sobretudo até ao final da manhã. Durante a tarde, o vento rodará para oeste ou noroeste nas regiões do Norte e Centro.

Poderá formar-se neblina ou nevoeiro matinal no litoral a norte do Cabo da Roca, podendo persistir ao longo do dia em alguns locais a norte do Cabo Carvoeiro. Está prevista uma pequena descida da temperatura mínima.

Na Grande Lisboa, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo, com vento fraco e ligeira descida da temperatura mínima. No Grande Porto, o céu estará pouco nublado, tornando-se temporariamente muito nublado junto à faixa costeira, onde são esperados períodos de neblina ou nevoeiro.

No estado do mar, esperam-se na costa ocidental ondas de oeste/noroeste com cerca de um metro e temperatura da água entre 16 e 18ºC. Na costa sul, as ondas serão de sueste, também com um metro, e a temperatura da água variará entre 19 e 21ºC.

