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O dia de terça-feira deverá ser marcado por céu pouco nublado ou limpo em grande parte do território continental. No entanto, o litoral Norte e Centro deverá manter-se geralmente muito nublado até ao final da manhã e voltar a registar maior nebulosidade a partir do final da tarde, com possibilidade de ocorrência de chuvisco.

Durante a tarde, prevê-se um aumento temporário da nebulosidade no interior Norte. Há ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral Norte e Centro.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante oeste, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas das regiões Centro e Sul até ao início da manhã e novamente a partir do final da tarde.

As temperaturas deverão registar uma pequena descida, mais acentuada nas regiões Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, a previsão indica céu pouco nublado ou limpo, com maior nebulosidade junto à faixa costeira até ao meio da manhã. O vento será fraco a moderado, até 25 km/h, de norte/noroeste, estando igualmente prevista uma pequena descida da temperatura.

Já no Grande Porto, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, embora com muita nebulosidade junto à faixa costeira até ao meio da manhã e possibilidade de chuvisco. O vento soprará em geral fraco de noroeste e poderá formar-se neblina durante a manhã.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste inferiores a um metro, aumentando para um metro durante a tarde. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 19ºC e os 22ºC.

Na costa sul, as ondas serão inferiores a um metro, de sueste, passando gradualmente a sudoeste. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22ºC e os 24ºC.

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