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O IPMA prevê para esta quarta-feira um dia de céu pouco nublado ou limpo em Portugal continental, com maior nebulosidade no litoral Norte e Centro até ao final da manhã e novamente a partir do final da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante oeste, podendo atingir os 40 km/h nas serras do litoral Centro até ao início da manhã e nas regiões Centro e Sul a partir do final da tarde.

Existe também possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no litoral Norte e Centro.

A previsão indica ainda uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior.

Na Grande Lisboa, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade junto ao Cabo Raso até ao meio da manhã e a partir do final da tarde. O vento será fraco a moderado, de norte ou noroeste.

Já no Grande Porto, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, embora se mantenha geralmente muito nublado junto à faixa costeira até ao final da manhã e novamente no final do dia. Está também prevista a possibilidade de neblina ou nevoeiro junto à costa até ao meio da manhã e para o final do dia, com vento geralmente fraco, predominando de noroeste a partir do final da manhã.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com cerca de um metro e temperatura da água entre os 18ºC e os 21ºC. Na costa sul, a previsão aponta para ondas inferiores a um metro e temperatura da água entre os 22ºC e os 24ºC.

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