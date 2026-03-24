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Nas regiões Norte e Centro, o céu deverá manter-se geralmente limpo, com aumento de nuvens altas a partir da tarde. O vento será fraco do quadrante leste, rodando para norte ao longo do dia, podendo soprar por vezes forte nas terras altas até meio da manhã.

Já no Sul, apesar do predomínio de céu pouco nublado, está prevista maior nebulosidade durante a tarde, com possibilidade de aguaceiros dispersos, sobretudo no Baixo Alentejo e no Algarve. O vento será em geral fraco, podendo atingir intensidade moderada no Algarve e forte nas serras até ao final da manhã.

Na Grande Lisboa, o dia será marcado por céu pouco nublado, com aumento temporário de nuvens durante a tarde e vento fraco a rodar de leste para noroeste. No Grande Porto, a previsão aponta para céu limpo, com vento fraco que rodará para norte ao longo do dia.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, com temperatura da água entre 15ºC e 16ºC. Na costa sul, as ondas deverão variar entre 1 e 1,5 metros, com temperatura da água entre 16ºC e 17ºC.

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