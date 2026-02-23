Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, o vento deverá soprar em geral fraco do quadrante leste, rodando para o quadrante sul ao longo da tarde. Nas terras altas, o vento tornar-se-á gradualmente moderado, podendo atingir os 30 km/h. A previsão indica ainda um acentuado arrefecimento noturno.

Na Grande Lisboa, o cenário será semelhante, com céu pouco nublado ou limpo e períodos de maior nebulosidade por nuvens altas. O vento será fraco do quadrante leste, rodando para sul a partir da tarde. Está prevista neblina ou nevoeiro matinal junto ao rio Tejo.

Já no Grande Porto, prevê-se igualmente céu pouco nublado ou limpo, com possibilidade de maior nebulosidade alta. O vento será fraco do quadrante leste, rodando para sul durante a tarde, e espera-se um acentuado arrefecimento noturno.

Quanto ao estado do mar, na Costa Ocidental são esperadas ondas de noroeste com 2 a 3 metros, com a temperatura da água entre os 13ºC e os 14ºC. Na Costa Sul, as ondas serão de sudoeste com cerca de 1 metro, registando-se temperaturas da água do mar entre os 14ºC e os 15ºC.

