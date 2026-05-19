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Nas regiões Norte e Centro, o céu deverá manter-se muito nublado, embora com abertas no interior e uma diminuição gradual da nebulosidade a partir da tarde. A chuva fraca ou chuvisco será mais provável no litoral a norte do Cabo Carvoeiro até ao meio da tarde, sendo mais frequente e por vezes moderada no Minho.

O vento soprará em geral fraco do quadrante oeste, podendo atingir intensidade moderada entre os 20 e os 35 km/h nas terras altas. Está ainda prevista a formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais até ao meio da manhã e novamente, sobretudo no litoral, no final do dia. A temperatura mínima deverá subir, em especial no litoral Norte.

Na região Sul, o céu apresentará menos nebulosidade, embora sejam esperados períodos de maior cobertura no litoral oeste e no interior durante a manhã. Existe possibilidade de chuvisco na faixa costeira a norte do Cabo de Sines durante a manhã.

O vento será fraco a moderado de norte/noroeste, rodando temporariamente para sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde. Nas serras, poderá soprar moderado, entre 20 e 35 km/h. Também no Sul são esperadas neblinas ou nevoeiro matinal, bem como uma pequena subida da temperatura máxima.

Na Grande Lisboa, o céu deverá permanecer geralmente muito nublado, com abertas a partir da tarde. Há possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao início da tarde. O vento soprará fraco de oeste, rodando para norte/noroeste durante a tarde e intensificando-se temporariamente na faixa costeira.

Já no Grande Porto, prevê-se céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, e períodos de chuva fraca ou chuvisco, menos prováveis durante a tarde. Está também prevista neblina ou nevoeiro no final do dia e subida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a norte do Cabo Raso a partir do final da tarde. A temperatura da água do mar deverá variar entre 15ºC e 17ºC. Na costa sul, as ondas serão inferiores a um metro, com a água do mar entre os 16ºC e os 17ºC.

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