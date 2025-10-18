Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a manhã, o céu deverá estar pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado de norte para sul a partir do meio da manhã. A chuva, ainda que fraca e dispersa, poderá ocorrer no litoral Norte e Centro, sendo mais provável no Minho e Douro Litoral, diz o IPMA.

O vento soprará fraco a moderado, até 25 km/h, predominando do quadrante sul. Nas serras algarvias, poderá ser mais forte, até 40 km/h, durante a manhã, e nas terras altas do Norte, no final do dia. Está também prevista uma pequena subida da temperatura, sobretudo no litoral Norte e Centro, em especial da máxima.

Na Grande Lisboa, o céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado a partir da tarde. O vento será em geral fraco, de sul.

Já na Grande Porto, o céu começará pouco nublado, ficando muito nublado a partir do fim da manhã, com possibilidade de precipitação fraca e dispersa ao final da tarde. Prevê-se igualmente uma ligeira subida da temperatura.

No estado do mar, esperam-se ondas de oeste com cerca de 1 metro na costa ocidental, aumentando para 1 a 1,5 metros durante a tarde. A temperatura da água do mar deverá variar entre 16 e 18°C. Na costa sul, as ondas serão de sueste com 1 metro, aumentando para 1 a 1,5 metros durante a manhã e passando a sudoeste, com 1 metro, ao longo da tarde. A temperatura da água do mar situar-se-á entre 19 e 21°C.

