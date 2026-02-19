Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No Continente estão previstos períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos no Norte e Centro até ao meio da tarde. A precipitação poderá ocorrer sob a forma de neve nas terras altas.

Em Lisboa, o céu permanecerá muito nublado durante grande parte do dia, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir da tarde. O vento poderá soprar temporariamente mais forte junto à faixa costeira durante a manhã, estando prevista uma pequena descida de temperatura.

Já no Porto, além do céu muito nublado, existe possibilidade de aguaceiros fracos até ao início da manhã, com abertas a partir do final da tarde e uma ligeira descida térmica.

A nebulosidade deverá diminuir gradualmente, tornando-se o céu pouco nublado ou limpo a partir do meio da tarde na região Sul e mais tarde no Norte e Centro.

O vento soprará fraco a moderado podendo atingir os 40 km/h na faixa costeira ocidental e nas terras altas até ao meio da manhã.

As temperaturas vão descer, sobretudo as mínimas e de forma mais acentuada nas regiões Norte e Centro. Há ainda possibilidade de formação de gelo em alguns locais do interior destas regiões e de neblina matinal em zonas do interior Sul.

A agitação do mar será significativa. Na costa ocidental a norte do Cabo Carvoeiro, as ondas poderão atingir de três a quase cinco metros. A temperatura da água do mar rondará os 13/14ºC.

No arquipélago da Madeira, o dia será de céu muito nublado, com períodos de chuva fraca até ao fim da manhã, menos prováveis na vertente sul da ilha. O vento será fraco a moderado de leste/nordeste e a temperatura máxima deverá registar uma pequena descida.

No Funchal, prevê-se também possibilidade de chuva fraca durante a manhã e vento fraco.

O mar terá ondas entre um e dois metros na costa norte e cerca de um metro na costa sul, com a água a atingir 18/19ºC.

Nos Açores, o estado do tempo será mais instável: Grupo Ocidental: períodos de chuva a partir da manhã, por vezes forte, passando depois a aguaceiros. O vento poderá atingir rajadas até 70 km/h.

Grupo Central: céu muito nublado, tornando-se encoberto, com chuva a partir da tarde, também por vezes intensa.

Grupo Oriental: céu muito nublado com abertas e vento moderado.

O mar terá ondas que poderão atingir quatro a cinco metros no Grupo Ocidental. A temperatura da água ronda os 16ºC em todo o arquipélago.

As temperaturas previstas variam entre 14 e 18ºC nas principais localidades açorianas.

