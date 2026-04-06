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Durante a manhã, o céu deverá apresentar-se pouco nublado nas regiões Norte e Centro, tornando-se gradualmente muito nublado no restante período. A precipitação, sob a forma de aguaceiros, é esperada sobretudo a partir da tarde.

O vento soprará de leste/sueste, fraco a moderado, até 30 km/h, rodando progressivamente para o quadrante sul. Na faixa costeira, poderá intensificar-se, atingindo por vezes 40 km/h, enquanto nas terras altas se prevê vento moderado a forte, entre 20 e 45 km/h, com rajadas até 70 km/h.

A presença de poeiras em suspensão será também uma das características do dia. Quanto às temperaturas, espera-se uma pequena subida da mínima. Já a máxima deverá descer ligeiramente na região Sul e no interior do Centro, mas subir no litoral Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, o céu estará em geral muito nublado, com aguaceiros a partir da tarde. O vento será fraco a moderado, tornando-se gradualmente do quadrante sul e soprando por vezes forte junto ao Cabo Raso. Também aqui se prevê a presença de poeiras em suspensão, com ligeira subida da temperatura mínima e descida da máxima.

No Grande Porto, o dia começa com céu pouco nublado, mas a nebulosidade deverá aumentar a partir do final da manhã. Os aguaceiros são esperados sobretudo a partir do meio da tarde. O vento será fraco a moderado, intensificando-se por vezes junto à faixa costeira. As temperaturas deverão subir, em especial a máxima.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros, com a temperatura da água entre os 14ºC e os 16ºC. Já na costa sul, as ondas serão de sueste, com 1 a 1,5 metros, e a temperatura da água deverá variar entre os 16ºC e os 17ºC.

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