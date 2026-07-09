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A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quinta-feira aponta para céu pouco nublado ou limpo na maior parte do território continental. No entanto, o litoral oeste deverá apresentar-se em geral muito nublado até meio da manhã e, novamente, a partir do final da tarde, podendo a nebulosidade persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso.

Durante a tarde, prevê-se um aumento temporário da nebulosidade nas regiões do interior, onde existe possibilidade de ocorrência de trovoadas e aguaceiros dispersos.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante oeste, intensificando-se por vezes nas terras altas durante a tarde, onde poderá atingir os 40 km/h.

No litoral oeste, poderá ainda formar-se neblina ou nevoeiro até meio da manhã.

A previsão indica também uma pequena descida da temperatura máxima.

Na Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, embora temporariamente muito nublado até ao meio da manhã e novamente no final do dia, podendo a nebulosidade persistir junto ao Cabo Raso. O vento soprará fraco a moderado de noroeste e espera-se uma descida da temperatura máxima.

No Grande Porto, o céu deverá manter-se em geral muito nublado, tornando-se pouco nublado durante a tarde. O vento será, em geral, fraco, soprando de noroeste durante a tarde, mantendo-se também a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com cerca de um metro e temperatura da água entre os 18ºC e os 21ºC. Na costa sul, prevêem-se ondas de sudoeste com um metro e temperatura da água do mar entre os 22ºC e os 24ºC.

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