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Portugal continental terá esta quinta-feira, 20 de agosto, um dia marcado por alguma instabilidade, com períodos de céu muito nublado e possibilidade de precipitação fraca até ao final da tarde, de acordo com a previsão do IPMA.

A chuva deverá ser geralmente fraca, podendo ocorrer sob a forma de aguaceiros fracos. A partir do final da tarde, a nebulosidade tende a diminuir, dando lugar a períodos de céu mais aberto.

As temperaturas deverão registar uma pequena descida, embora o Algarve seja uma exceção, com uma ligeira subida da temperatura máxima.

Durante a manhã poderá ainda formar-se neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral, sobretudo nas zonas mais expostas à influência marítima.

Em Lisboa, prevê-se céu muito nublado, com diminuição da nebulosidade a partir do final da tarde. Existe possibilidade de chuva fraca ou aguaceiros fracos entre o meio da manhã e o final da tarde. O vento será inicialmente fraco, tornando-se fraco a moderado, a partir da tarde.

Junto à faixa costeira, o vento poderá soprar por vezes forte, com rajadas até 40 quilómetros por hora. A temperatura máxima deverá descer ligeiramente.

Na região do Grande Porto, o céu deverá apresentar-se muito nublado, com a nebulosidade a diminuir a partir da tarde. O IPMA prevê possibilidade de chuva fraca até ao meio da tarde e vento inicialmente fraco, tornando-se fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora.

Há ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal. As temperaturas deverão descer ligeiramente, sobretudo a mínima.

Na Madeira, o cenário será diferente. O IPMA prevê céu em geral pouco nublado, embora com períodos de maior nebulosidade na vertente norte da ilha e nas terras altas.

Poderão ocorrer aguaceiros fracos, sobretudo nessas zonas. O vento será fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora, predominando de norte, e a temperatura máxima deverá subir ligeiramente.

Na região do Funchal, o céu estará pouco nublado e o vento será fraco, inferior a 15 km/h. Também aqui está prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

Nos Açores, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado, mas com abertas. No Grupo Ocidental, estão previstos aguaceiros fracos a partir da tarde. O vento será inicialmente fraco, entre 5 e 10 quilómetros por hora.

No Grupo Central, haverá períodos de céu muito nublado com boas abertas e possibilidade de aguaceiros fracos e pouco frequentes. No Grupo Oriental, prevêem-se igualmente períodos de céu muito nublado com abertas e possibilidade de aguaceiros fracos e pouco frequentes.

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