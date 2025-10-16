Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No Norte e Centro, o dia começa com céu geralmente muito nublado, em especial por nuvens médias e altas, prevendo-se uma diminuição gradual da nebulosidade — primeiro no litoral, a partir do meio da manhã, e depois no interior, ao final da tarde. Há possibilidade de aguaceiros dispersos nas zonas montanhosas do interior, por vezes acompanhados de trovoadas.

O vento será fraco, predominando do quadrante leste, mas virando para oeste durante a tarde. Prevê-se ainda a formação de neblina ou nevoeiro no litoral a norte do Cabo Raso, especialmente até ao final da manhã e novamente a partir do final da tarde. As temperaturas mínimas registam uma ligeira subida.

Na região Sul, o céu apresenta períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado até meio da manhã devido à presença de nuvens médias e altas. Durante a tarde, poderão ocorrer aguaceiros dispersos, mais prováveis nas serras do interior, onde poderão ser localmente intensos e acompanhados de trovoadas.

O vento sopra fraco de leste, tornando-se moderado no Algarve — entre 20 e 30 km/h — e por vezes forte, até 40 km/h, nas serras algarvias. No Alentejo, o vento será temporariamente do quadrante oeste. Também aqui se prevê uma pequena subida da temperatura mínima.

Na Grande Lisboa, o céu apresenta-se muito nublado por nuvens médias e altas, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir da manhã. O vento será fraco e a temperatura mínima sobe ligeiramente.

Já na Grande Porto, o céu estará muito nublado durante a manhã, tornando-se pouco nublado a partir do meio da manhã, embora possa haver um aumento temporário de nebulosidade por nuvens baixas junto à faixa costeira. O vento é fraco e poderá formar-se neblina ou nevoeiro, sobretudo junto ao litoral.

Quanto ao estado do mar, prevêem-se ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros na costa ocidental, com a temperatura da água entre 16 e 18°C. Na costa sul, as ondas serão de sueste com cerca de 1 metro, e a temperatura da água do mar varia entre 19 e 21°C.

