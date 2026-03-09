Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva deverá ocorrer em períodos durante a madrugada e início da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros de norte para sul ao longo do dia. Os aguaceiros serão mais frequentes e intensos no Norte e Centro, podendo ser ocasionalmente acompanhados de granizo e trovoadas.

A neve deverá cair inicialmente acima dos 1400 a 1600 metros de altitude, descendo gradualmente para cotas entre os 800 e os 1000 metros no Norte e Centro a partir do meio da manhã. No final do dia, a neve poderá também ocorrer nos pontos mais altos das serras de São Mamede e de Monchique.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante oeste, podendo atingir 30 km/h, e intensificar-se na faixa costeira ocidental e nas terras altas, sobretudo nas regiões Centro e Sul, com rajadas que poderão chegar aos 60 km/h. No final do dia, o vento deverá tornar-se em geral fraco na região Norte.

Está ainda prevista formação de gelo no interior das regiões Norte e Centro a partir do final da tarde. A temperatura máxima deverá registar uma descida nas regiões Norte e Centro e também no Alto Alentejo.

Na área da Grande Lisboa, o céu deverá manter-se muito nublado, com diminuição temporária da nebulosidade durante a tarde. A chuva deverá dar lugar a aguaceiros geralmente fracos a partir do meio da manhã, podendo tornar-se mais frequentes ao final da tarde. Existe ainda possibilidade de trovoadas isoladas durante a tarde. O vento deverá soprar de noroeste, fraco a moderado, intensificando-se na faixa costeira com rajadas até 60 km/h.

Na região do Grande Porto, prevê-se céu muito nublado, com abertas a partir do meio da tarde. A chuva deverá transformar-se em aguaceiros a partir do início da manhã, podendo ocorrer episódios de granizo e trovoadas. O vento deverá rodar de sul/sudoeste para oeste/noroeste durante a manhã, podendo atingir os 30 km/h e, pontualmente, 40 km/h na faixa costeira.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 2,5 e 3 metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros a norte do cabo Espichel a partir da tarde. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 13ºC e os 14ºC. Já na costa sul, as ondas deverão atingir cerca de 1 metro, com a água do mar entre os 15ºC e os 16ºC.

