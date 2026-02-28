Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No Continente, o céu vai manter-se limpo ou pouco nublado, com algumas nuvens altas a aparecer temporariamente a partir da manhã. As temperaturas mínimas vão descer ligeiramente e o arrefecimento noturno será acentuado.

Em Lisboa, o céu estará pouco nublado, com vento moderado de norte (20 a 30 km/h), soprando forte na faixa costeira, com rajadas até 60 km/h. No Porto, o vento será fraco a moderado (até 25 km/h), tornando-se forte na costa a partir da tarde, e o céu manter-se-á pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade.

O estado do mar apresenta ondas de 2,5 a 3,5 metros na costa ocidental e cerca de 1 metro na costa sul, com a temperatura da água entre 13ºC e 16ºC.

Na Madeira, o céu será geralmente muito nublado, com abertas na vertente sul e aguaceiros fracos, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas. O vento soprará de nordeste, moderado a forte, com rajadas até 70 km/h. Pequena descida da temperatura máxima é esperada. No Funchal, predominará céu nublado com períodos de aguaceiros dispersos. O mar terá ondas de 2 a 3 metros na costa norte e 1 a 1,5 metros na costa sul, com água entre 18ºC e 19ºC.

Nos Açores, o grupo ocidental terá céu muito nublado com períodos de chuva e neblina, vento oeste moderado a fresco e rajadas até 60 km/h. No grupo central, as condições serão semelhantes, com rajadas até 50 km/h. No grupo oriental, predominará céu nublado, tornando-se encoberto, com chuva fraca no fim do dia e vento do sudoeste, rodando para oeste à noite. O mar terá ondas entre 2 e 3 metros, diminuindo para 1 a 2 metros, e a temperatura da água será de 16ºC.

As temperaturas mínimas e máximas previstas nos Açores são: Santa Cruz das Flores, 15/19ºC; Horta, 15/19ºC; Angra do Heroísmo, 13/18ºC; Ponta Delgada, 12/17ºC.

