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Em Portugal Continental, o dia é marcado por céu limpo e uma sensação térmica mais fria, sobretudo durante a noite, devido a um acentuado arrefecimento noturno.

As temperaturas máximas devem registar uma pequena descida no litoral Norte e Centro e também na região Sul. Durante a madrugada e início da manhã, está prevista a formação de geada em alguns locais do interior das regiões Norte e Centro.

Em Lisboa, o céu mantém-se nublado ou limpo, com vento fraco. Também no Porto, as condições serão semelhantes.

Na Madeira, o dia começa com céu muito nublado, mas a nebulosidade deve dissipar-se durante a tarde. Está ainda prevista uma ligeira subida da temperatura máxima. No Funchal, o céu apresenta-se geralmente pouco nublado e o vento fraco.

Já nos Açores, o tempo será mais instável. No grupo Ocidental, prevê-se céu muito nublado com abertas a partir do final do dia e períodos de chuva fraca ou chuvisco. No grupo Central, haverá períodos de céu muito nublado com abertas durante a tarde e possibilidade de aguaceiros fracos. No grupo Oriental, o céu manter-se-á muito nublado, também com ocorrência de aguaceiros fracos.

Quanto às temperaturas previstas, nos Açores os valores mínimos deverão rondar os 12 a 13 graus, enquanto as máximas não deverão ultrapassar os 17 a 18 graus, variando consoante a ilha.

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