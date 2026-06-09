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O tempo estável continua a dominar em Portugal continental, com o IPMA a prever céu pouco nublado ou limpo para esta terça-feira. Ainda assim, a manhã começou com alguma nebulosidade no litoral oeste, que se dissipará gradualmente ao longo do dia.

O principal fator de atenção será o vento, que continuará intenso em várias regiões do país. O IPMA prevê vento fraco a moderado, mas com períodos de intensidade forte no litoral ocidental e nas terras altas, onde as rajadas poderão atingir os 80 km/h, sobretudo durante a tarde.

Em Lisboa, o céu apresenta-se pouco nublado ou limpo, embora com alguns períodos de maior nebulosidade até ao final da manhã. O vento de norte será moderado a forte, podendo registar rajadas até 80 km/h, em especial junto ao Cabo Raso e durante a tarde.

Já no Porto, também se prevê céu pouco nublado, com algumas nuvens durante a manhã. O vento deverá intensificar-se a partir da tarde, atingindo rajadas até 60 km/h na faixa costeira.

As temperaturas registam apenas pequenas alterações, destacando-se uma ligeira subida das máximas nas regiões do interior.

O estado do mar continua a exigir atenção na costa ocidental, onde são esperadas ondas entre dois e três metros de altura.

No arquipélago da Madeira, o céu estará geralmente muito nublado, embora com abertas na vertente sul e nas zonas mais altas da ilha da Madeira.

O IPMA prevê ainda a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, sobretudo na vertente norte. O vento soprará de norte e nordeste, por vezes forte nos extremos da ilha, no Porto Santo e nas terras altas, com rajadas até 65 km/h.

Na região do Funchal, o céu deverá permanecer muito nublado, mas com vento fraco.

Nos Açores, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado, intercalados com abertas, nos três grupos do arquipélago.

Os aguaceiros deverão ser fracos e pouco frequentes, sobretudo durante a madrugada e manhã nos grupos Ocidental e Central.

As temperaturas máximas deverão atingir os 23 graus em Santa Cruz das Flores, Horta e Angra do Heroísmo, enquanto em Ponta Delgada os termómetros não deverão ultrapassar os 23 graus, após uma mínima prevista de 16 graus.

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