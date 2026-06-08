Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O bom tempo está de regresso e promete trazer um ambiente cada vez mais quente ao longo da semana. Apesar de esta segunda-feira ainda ser marcada por alguma nebulosidade e pela possibilidade de chuva fraca em zonas do litoral centro, a tendência é de subida gradual das temperaturas nos próximos dias.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu apresenta-se pouco nublado ou limpo na maior parte do país, embora com períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro. Ao final da tarde, o aumento das nuvens entre os cabos Mondego e Espichel poderá dar origem a períodos de chuva fraca ou chuvisco.

Esta segunda-feira, o vento continua a ser o principal destaque, pode soprar com rajadas até 60 km/h no litoral e nas terras altas do Centro e Sul. Na terça-feira, a intensidade deverá aumentar, com rajadas que podem atingir os 70 km/h.

Apesar da nortada, as temperaturas vão começar a subir já a partir desta terça-feira. No feriado de 10 de Junho, Lisboa e Porto deverão registar máximas a rondar os 27 graus.

"A tendência é para a temperatura começar a subir um pouco, embora se mantenha a nortada. Temos nos dias seguintes vento com menos intensidade e uma tendência para uma subida gradual da temperatura e o céu geralmente limpo", afirma a especialista, Paula Leitão à SIC Notícias.

O aumento mais notório deverá sentir-se no próximo fim de semana, quando os termómetros poderão ultrapassar os 30 graus em grande parte do território.

"Estamos a prever em Lisboa 35 graus, o que é bastante, em Évora 38 e no Porto 34 graus", adianta Paula Leitão.

Se as previsões se confirmarem, o país entra já numa antecipação do verão que começa oficialmente a 21 de junho.

Na Madeira, prevêem-se períodos de céu muito nublado, mas com boas abertas na vertente sul da ilha. Nos Açores, o cenário será de céu geralmente muito nublado, alternando com abertas ao longo do dia.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.