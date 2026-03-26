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O vento deverá soprar fraco a moderado, podendo atingir os 25 km/h, mas será mais intenso nas terras altas, com rajadas que podem chegar aos 70 km/h, sobretudo até ao meio da manhã e no final do dia. Durante a tarde, na faixa costeira ocidental, o vento deverá rodar temporariamente para norte, com intensidade moderada a forte.

Está ainda prevista a formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro, num contexto de acentuado arrefecimento noturno. As temperaturas mínimas deverão descer nessas regiões, enquanto no Sul se prevê uma ligeira subida. Já as máximas descem no interior Norte e Centro e no Alto Alentejo, contrastando com uma subida no Algarve.

Na região da Grande Lisboa, o céu manter-se-á pouco nublado ou limpo, com vento de nordeste fraco a moderado, tornando-se temporariamente de norte durante a tarde e mais intenso junto ao Cabo Raso, onde pode atingir os 40 km/h.

No Grande Porto, também se espera céu pouco nublado ou limpo, com vento fraco a moderado de leste, rodando temporariamente para norte durante a tarde.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental a norte do Cabo Raso são esperadas ondas de noroeste entre 3 e 3,5 metros, diminuindo para 2 a 3 metros ao longo da tarde. A sul do Cabo Raso, as ondas deverão variar entre 1,5 e 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a partir da manhã. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 13ºC e os 15ºC. Na costa sul, as ondas de sueste não deverão ultrapassar 1 metro, com a temperatura da água do mar entre os 15ºC e os 16ºC.

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