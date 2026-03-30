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O continente português vai registar esta segunda-feira um cenário de estabilidade atmosférica, com céu pouco nublado ou limpo e uma ligeira subida das temperaturas máximas, segundo o IPMA. Ainda assim, o frio deverá intensificar-se durante a noite, com previsão de geada em algumas regiões do interior Norte e Centro.

Ao longo do dia, são esperados períodos de maior nebulosidade por nuvens altas até ao início da tarde, mas sem impacto significativo nas condições gerais. O vento soprará fraco a moderado de nordeste, podendo tornar-se mais intenso nas terras altas, com rajadas mais fortes até ao meio da manhã e a partir do final da tarde. Na faixa costeira ocidental, o vento poderá atingir maior intensidade durante a tarde.

A subida das temperaturas máximas será mais notória nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo. Em contrapartida, o arrefecimento noturno será acentuado, criando condições para a formação de geada em zonas do interior.

Em Lisboa, o céu manter-se-á pouco nublado, com o vento a rodar de leste/nordeste para norte ao longo do dia, intensificando-se temporariamente junto ao litoral. No Porto, o cenário será semelhante, com dissipação da nebulosidade até ao final da manhã e vento moderado, sobretudo na faixa costeira.

Na Madeira, prevê-se céu geralmente pouco nublado, mas com aumento de nebulosidade a partir da tarde, sobretudo nas vertentes norte e zonas montanhosas. O vento soprará moderado a forte, com rajadas que podem atingir os 110 km/h nas terras altas, sendo este o principal destaque da previsão. As temperaturas máximas deverão registar uma ligeira descida.

Nos Açores, o dia será marcado por períodos de céu muito nublado com abertas em todos os grupos. No grupo ocidental, há previsão de aguaceiros fracos durante a manhã. O vento soprará moderado a fresco, com rajadas mais intensas, especialmente no grupo oriental. O mar estará agitado, com ondas que podem atingir os 3 metros.

As temperaturas no arquipélago dos Açores deverão variar entre os 13 e os 18 graus nas principais localidades.