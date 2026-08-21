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No continente, o céu estará pouco nublado ou limpo, embora a região Centro possa ter períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã. Há ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Centro.

O vento soprará geralmente fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora. Na faixa costeira ocidental, sobretudo a sul do cabo Raso, e nas terras altas das regiões Centro e Sul, poderá ser por vezes forte, com rajadas até 40 quilómetros por hora.

Na capital, o céu estará pouco nublado ou limpo, com possibilidade de maior nebulosidade junto ao cabo Raso durante as primeiras horas do dia. O vento será moderado, entre 20 e 30 quilómetros por hora, podendo atingir os 40 quilómetros por hora junto à faixa costeira, sobretudo a partir da tarde.

Na região do Porto o céu estará pouco nublado ou limpo. O vento será fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora, e poderá soprar com maior intensidade junto à costa durante a tarde, atingindo os 40 quilómetros por hora.

Na costa ocidental, as ondas de noroeste terão entre 1,5 e 2 metros, podendo atingir 2 a 2,5 metros a norte do cabo Raso até ao final da manhã. A temperatura da água do mar estará entre os 18 e os 20 graus.

Na costa sul, as ondas serão inferiores a um metro, com direção sudoeste, e a temperatura da água deverá variar entre os 18 e os 21 graus.

Na Madeira, o céu terá períodos de muita nebulosidade e são esperados aguaceiros fracos e dispersos na vertente norte e nas zonas altas da ilha, sobretudo até ao final da manhã.

Nos Açores, o tempo será mais instável. No grupo Ocidental, o céu estará muito nublado, com abertas a partir da tarde, e haverá períodos de chuva que passarão a aguaceiros. O vento poderá atingir rajadas de 55 quilómetros por hora.

No grupo Central, estão previstos períodos de céu muito nublado, temporariamente encoberto durante a tarde, com chuva sobretudo a partir da tarde e aguaceiros ao final do dia. O vento poderá chegar aos 50 quilómetros por hora.

No grupo Oriental, o céu ficará gradualmente mais encoberto ao longo do dia. A chuva fraca deverá surgir ao final da tarde, passando a aguaceiros durante a noite, com vento a rodar para norte.

As temperaturas máximas previstas são de 27 graus nas Flores e na Horta, 26 em Angra do Heroísmo e 26 em Ponta Delgada. As mínimas variam entre os 20 e os 22 graus.

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