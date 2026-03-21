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Masoud Pezeshkian afirmou, este sábado, que a única forma de pôr termo ao atual conflito e evitar uma escalada regional passa por um “cessar imediato das agressões por parte dos Estados Unidos e de Israel”, defendendo que este deve ser acompanhado por “garantias contra a sua repetição no futuro”.

A declaração foi feita durante uma conversa telefónica com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, segundo informação divulgada pela embaixada iraniana em Nova Deli. De acordo com a mesma fonte, Pezeshkian sublinhou que qualquer solução duradoura terá de incluir “garantias firmes para prevenir novos ataques militares contra o Irão”.

No mesmo contacto, o chefe de Estado iraniano apelou ainda ao bloco BRICS (Fórum que reúne algumas das principais economias emergentes: Brasil, Egipto, Etiópia, India, Indonésia, Irão, África do Sul e Emirados Árabes Unidos (A China e a Federação Russa também são BRICS mas agem independentemente), para assumir um papel independente na contenção das hostilidades contra o Irão.

Masoud Pezeshkian reiterou também a posição de Teerão de que os Estados Unidos são responsáveis por um ataque a uma escola primária iraniana, que terá provocado a morte de cerca de 168 crianças.