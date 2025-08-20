Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A primeira opção de Donald Trump era apelar a um cessar-fogo, mas o encontro no Alasca trouxe novidades nesse campo. Inicialmente, o presidente norte-americano pressionava Moscovo para aceitar uma pausa nos combates, chegando a ameaçar sanções caso a Rússia não cedesse. Agora, abandonou essa exigência e passou a apoiar a proposta russa de um acordo de paz definitivo antes de qualquer trégua — o que inclui aceitar reivindicações territoriais de Moscovo.

O que quer a Rússia?

O Kremlin rejeita cessar-fogos temporários, acreditando que está a ganhar terreno gradualmente. Putin exige mudanças estruturais: a saída de Zelenskyy, restrições severas ao exército ucraniano e um veto à entrada do país na NATO. Além disso, quer anexar áreas estratégicas do Donbass. Para Kiev, tais condições equivalem a uma capitulação.

Como é que a Europa vê este passo dos EUA?

Alemanha, França, Reino Unido, entre outros países europeus, defendem que primeiro deve haver um cessar-fogo antes de negociações mais amplas. Insistem também que não vão aceitar um acordo que legitime a anexação russa de territórios.

Existem precedentes históricos que podem servir de modelo neste caso?

Sim. O armistício da Guerra da Coreia em 1953 mostra que um cessar-fogo pode durar décadas sem um tratado formal de paz. Esse modelo poderia ser aplicado à Ucrânia, com Moscovo a manter o controlo sobre áreas ocupadas. Porém, Putin rejeita essa opção: não quer apenas congelar o conflito, mas expandir o domínio russo sobre a Ucrânia.

O que significa esta mudança de perspetiva de Trump para o futuro da guerra?

A reviravolta de Trump fortalece a posição de Putin e enfraquece as esperanças de uma pausa imediata nos combates. A curto prazo, o mais provável é que as negociações não avancem, com cada lado a atirar culpas ao outro. A médio prazo, a Ucrânia dependerá ainda mais do apoio europeu para resistir à pressão russa.