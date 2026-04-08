Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a porta-voz da Casa Branca, as primeiras reuniões estão previstas para domingo, com a delegação norte-americana liderada pelo vice-presidente JD Vance.

Karoline Leavitt confirmou que o Irão aceitou manter o Estreito de Ormuz aberto, depois de uma proposta inicial considerada “inaceitável” ter sido descartada. A porta-voz descreveu a versão final apresentada por Teerão como “razoável e condensada” e sublinhou que as “linhas vermelhas” definidas pelo presidente Donald Trump não sofreram alterações. Entre estas, destaca-se a proibição ao Irão de fornecer armamento a grupos proxy, como o Hezbollah.

No entanto, a tensão mantém-se. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, advertiu que os termos do cessar-fogo são claros: os EUA devem escolher entre cumprir a trégua ou permitir a “continuação da guerra através de Israel”.

“O mundo assiste aos massacres no Líbano. A bola está do lado dos EUA, e o mundo está atento para ver se o país cumprirá os seus compromissos”, escreveu Araghchi na rede X.

Do lado israelita, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reiterou que o cessar-fogo não abrange o Hezbollah, defendendo que Telavive continuará a combater o grupo. “O cessar-fogo não é o fim”, afirmou Netanyahu, sublinhando que Israel mantém objetivos a alcançar, seja por via de negociações ou através da retoma dos combates.

A Casa Branca reforçou ainda que Trump responsabilizará o Irão pelo Estreito de Ormuz, garantindo que a passagem de navios continuará assegurada.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.