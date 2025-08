Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As cerimónias públicas de despedida ao antigo internacional português irão começar pelas 15h00 (hora de Portugal Continental) desta quarta-feira, no Estádio do Dragão. As portas do recinto estarão abertas para que sócios, adeptos e público em geral possam prestar a devida homenagem, encerrando pelas 22h00.

Quanto ao funeral, realiza-se na quinta-feira, às 10h30, na Igreja Paroquial de Cristo Rei. Já para as 19h00 da próxima terça-feira, dia 12 de agosto, o mesmo local será palco da missa de sétimo dia em honra do 'Bicho', alcunha pela qual era conhecido, fruto da maneira como encarava todos os jogos.