Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O velório terá início no domingo, 16 de agosto, a partir das 18h00. Às 21h00 será celebrada uma missa, presidida pelo padre Constantino Alves, do instituto religioso Filhos da Caridade e pároco da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Setúbal. O presbítero e ex-operário era amigo pessoal de Eugénio Fonseca, tendo trabalhado com ele em inúmeros projetos de ação social.
Na segunda-feira, 17 de agosto, será celebrada a missa de corpo presente, às 11h30. No final da celebração, o cortejo fúnebre seguirá da Sé de Setúbal a pé até ao cemitério de Nossa Senhora da Piedade, situado nas proximidades.
Eugénio Fonseca morreu aos 69 anos, depois de uma vida dedicada à ação social, ao voluntariado e à luta contra a pobreza. Presidiu à Cáritas Diocesana de Setúbal durante quase três décadas, entre 1987 e 2016, e à Cáritas Portuguesa durante sete mandatos, entre 1999 e 2020.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários