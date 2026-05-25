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Em declarações à Lusa, a propósito do início da Semana da Tiroide, a presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM), Paula Freitas, explicou que os sintomas destas patologias são frequentemente desvalorizados ou confundidos, sobretudo numa fase inicial, com situações do quotidiano.

“Às vezes, por exemplo, o doente tem uma bradicardia, ou seja, tem o coração a bater mais devagarinho, e acaba por ser o cardiologista a fazer o diagnóstico, ou até aparece com um colesterol muito elevado e, quando se tenta perceber porquê, é hipotiroidismo”, referiu, defendendo uma maior atenção clínica a sinais aparentemente inespecíficos.

Segundo a especialista, os problemas da tiroide podem ainda agravar outras patologias. “Quando há diabetes ou hipertensão ou, em casos muito extremos, pode agravar a insuficiência cardíaca”, afirmou, acrescentando que, nas mulheres jovens, estas doenças podem afetar a fertilidade e a própria gravidez.

Além do hipotiroidismo, caracterizado por um funcionamento lento da glândula tiroide, existe o hipertiroidismo, em que a tiroide funciona de forma acelerada. Nestes casos, explicou Paula Freitas, os sintomas tendem a instalar-se mais rapidamente, o que leva as pessoas a procurar ajuda médica mais cedo.

“No hipertiroidismo é como se tudo estivesse acelerado. Há muitas vezes uma perda de peso, apesar de um apetite preservado ou até muito aumentado, e as pessoas estão mais atentas a variações de peso”, indicou.

As doenças da tiroide são das disfunções endócrinas mais frequentes a nível mundial, afetando cerca de 200 milhões de pessoas. Em Portugal, poderão atingir até um milhão de pessoas, cerca de 10% da população. Ainda assim, estima-se que cerca de 60% dos casos não estejam diagnosticados, o que poderá corresponder a aproximadamente 600 mil pessoas.

Para sensibilizar a população para a importância de reconhecer sintomas como fadiga, variações de peso, alterações de humor ou sensibilidade ao frio, a SPEDM e a Associação de Doentes da Tiroide (ADTI) promovem, ao longo desta semana, ações de sensibilização e triagem no UBBO Amadora, com a participação de médicos endocrinologistas.

A iniciativa inclui avaliações clínicas breves e testes sanguíneos para identificar situações suspeitas de disfunção da tiroide. Os participantes com resultados indicativos de alteração serão encaminhados para o médico de família, para uma avaliação clínica completa e eventual confirmação diagnóstica.

Questionada sobre a deteção precoce destas doenças, Paula Freitas reconheceu que um melhor acesso aos cuidados de saúde primários seria determinante. “À medida que a idade vai avançando, as pessoas têm maior probabilidade de ter hipotiroidismo, e a porta de entrada seriam os cuidados primários, para estarem atentos e pedirem a análise aos níveis da tiroide nas avaliações de rotina”, concluiu.

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