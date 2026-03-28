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Em comunicado, a empresa, que tem sede na Suíça, adiantou que "o veículo e a sua carga ainda não foram encontrados". As doze toneladas são o equivalente a 413.793 chocolates.

O carregamento foi roubado entre o local de produção e distribuição. Os chocolates tinham como destino o mercado europeu, mais propriamente a Polónia.

Também no comunicado, a empresa explica que as barras roubadas podem ser encontradas através do seu código de barras e que ao se fazer 'scan' delas, o comerciante terá instruções específicas de como proceder.

"Apesar de apreciarmos o gosto incrível dos criminosos, o facto é que uma carga em falta é algo que afeta muito o negócio", pode-se ler ainda no comunicado.

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