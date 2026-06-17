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A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para o incêndio, que deflagrou na zona de Barregão, freguesia de Santa Maria da Devesa, foi dado às 17h24.

Cerca das 19h40, o fogo tinha uma frente ativa e consumia uma área de mato. Não há registo de feridos, nem de casas em risco, adiantou.

Segundo o comando sub-regional, à mesma hora estavam envolvidos no combate às chamas 97 operacionais, apoiados por 23 veículos e sete meios aéreos.

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